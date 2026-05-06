R-Type Dimensions III: Digitaler Release bleibt bestehen – Retail-Version verschoben

Aufgrund anhaltender Produktions- und Logistikprobleme verschiebt ININ Games die physische Veröffentlichung von R-Type Dimensions III, während der digitale Release planmäßig bestehen bleibt.

Spieler können den neuen Teil der Shoot-‚em-up-Reihe somit wie vorgesehen weltweit digital spielen, während die Retail-Version auf den 11. August 2026 verlegt wurde. Die Entscheidung soll laut Publisher sicherstellen, dass Qualität und Produktionsstandards eingehalten werden können.

Vorbesteller der physischen Edition erhalten als Ausgleich die Möglichkeit, kostenlose digitale Zugangsschlüssel anzufordern, um bereits vor dem offiziellen Start auf das Spiel zugreifen zu können. Für Sammler wird die Collector’s Edition zusätzlich auf Winter 2026 verschoben, da die Produktion weiter aufgewertet wird. Bestandteil dieser Edition ist unter anderem eine Figur, die in Zusammenarbeit mit Wētā Workshop entsteht.

Ein Vorteil der physischen Version bleibt dennoch bestehen, da diese bereits die aktuellste Spielversion enthalten soll und somit kein zusätzlicher Day-One-Patch erforderlich ist.

R-Type Dimensions III erscheint am 19. Mai 2026 digital für aktuelle Plattformen.