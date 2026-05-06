R-Type Dimensions III: Digitaler Release bleibt bestehen – Retail-Version verschoben

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Image: ININ Games

R-Type Dimensions III erscheint digital wie geplant, Retail folgt später.

Aufgrund anhaltender Produktions- und Logistikprobleme verschiebt ININ Games die physische Veröffentlichung von R-Type Dimensions III, während der digitale Release planmäßig bestehen bleibt.

Spieler können den neuen Teil der Shoot-‚em-up-Reihe somit wie vorgesehen weltweit digital spielen, während die Retail-Version auf den 11. August 2026 verlegt wurde. Die Entscheidung soll laut Publisher sicherstellen, dass Qualität und Produktionsstandards eingehalten werden können.

Vorbesteller der physischen Edition erhalten als Ausgleich die Möglichkeit, kostenlose digitale Zugangsschlüssel anzufordern, um bereits vor dem offiziellen Start auf das Spiel zugreifen zu können. Für Sammler wird die Collector’s Edition zusätzlich auf Winter 2026 verschoben, da die Produktion weiter aufgewertet wird. Bestandteil dieser Edition ist unter anderem eine Figur, die in Zusammenarbeit mit Wētā Workshop entsteht.

Ein Vorteil der physischen Version bleibt dennoch bestehen, da diese bereits die aktuellste Spielversion enthalten soll und somit kein zusätzlicher Day-One-Patch erforderlich ist.

R-Type Dimensions III erscheint am 19. Mai 2026 digital für aktuelle Plattformen.

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10 Kommentare Added

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  1. Ash2X 334720 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:01 Uhr

    Ich habe ja irgendwie Bock drauf, aber R-Type übertreibt es traditionell mit dem Preis wie Raiden.

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  2. Nibelungen86 353945 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.05.2026 - 08:15 Uhr

    Auf so was habe ich für ein paar Runden immer Bock, aber nicht auf der Xbox, sondern auf der Switch im Handheld.

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  3. Katanameister 416480 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.05.2026 - 08:25 Uhr

    Muss ich nicht unbedingt spielen, da gibt es doch deutlich interessantere Titel, die ich noch zocken müsste.

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  4. Homunculus 305820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.05.2026 - 08:31 Uhr

    Schon ganz cool.

    Musste auch direkt an G-Darius denken. Darauf hätte ich mal wieder richtig Bock. Gerade mal gegoogelt, die HD Version davon gibt’s leider nicht für XB :/

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  5. Knappe 04 129450 XP Man-at-Arms Onyx | 06.05.2026 - 09:09 Uhr

    Ich spiele solche Spiele zwischendurch immer noch gerne. Das Spiel werde ich mir später kaufen.

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