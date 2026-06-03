R-Type Dimensions III: Entwickler reagieren auf Kritik und verschieben Retail-Version

Nach dem Launch von R-Type Dimensions III am 19. Mai 2026 hat ININ Games auf das Feedback der Community reagiert und eine umfassende Verbesserungsinitiative angekündigt.

Das Unternehmen bestätigt, dass zahlreiche Spieler Kritik an verschiedenen Aspekten der Veröffentlichung geäußert haben. Diese Rückmeldungen sollen nun in mehrere geplante Updates einfließen. Der erste Patch ist für Mitte Juni vorgesehen, weitere Aktualisierungen sollen Anfang und Mitte Juli folgen.

Um die Qualität der Anpassungen sicherzustellen, wird die Steam-Version künftig als zentrale Testplattform genutzt. Zusätzlich sollen erfahrene Mitglieder der R-Type-Community sowie Content Creator aktiv in den Feedback- und Prüfprozess eingebunden werden.

Parallel dazu erweitert ININ Games die internen und externen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Dabei sollen zusätzliche Tester aus mehreren Regionen, darunter auch Japan, die kommenden Änderungen vor der Veröffentlichung überprüfen.

Eine weitere wichtige Entscheidung betrifft die physischen Versionen des Spiels. Die Produktion der Retail-Ausgaben wurde vorerst gestoppt. Laut ININ Games soll die Herstellung von Disc- und Cartridge-Versionen erst beginnen, wenn die identifizierten Probleme zur Zufriedenheit des Teams behoben wurden.

Mit diesem Schritt möchte der Publisher sicherstellen, dass Sammler und Fans die bestmögliche Version von R-Type Dimensions III erhalten. Dies gilt auch für die geplante Nintendo Switch 2-Fassung.

ININ Games betont abschließend, dass man das Vertrauen der Community durch Transparenz, kontinuierliche Verbesserungen und konkrete Maßnahmen zurückgewinnen wolle.