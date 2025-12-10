R-Type Dimensions III: Weiterentwicklung der legendären Shoot ’Em Up-Reihe

ININ Games ist stolz darauf, offiziell R-Type Dimensions III anzukündigen, einen wichtigen neuen Meilenstein in einer der bekanntesten Shoot-’em-up-Serien der Gaming-Geschichte.
Dieses neue Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Tozai und Irem, dem Lizenzinhaber und ursprünglichen Entwickler von R-Type, entwickelt und ist eines der ehrgeizigsten und bedeutendsten Vorhaben in der Geschichte von ININ. Das Spiel soll für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC (Steam) erscheinen.
Aufbauend auf dem Erbe von R-Type Dimensions und R-Type Dimensions EX wurde Dimensions III mit modernster Grafik und Sound sowie erweiterten Spielmodi komplett neu konzipiert, um die definitivste moderne Ausgabe der klassischen Ära von R-Type zu liefern.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eigentlich geil, für die Nostalgie, ich hab aber irgendwie noch eine handvoll Spiele in dieser Art und nie gespielt, weiß also nicht, ob ich mir das mal holen werde.
Sehr cool. R-type Sega Masterssystem Nostalgie.
Absolut.
Was da an Zeit draufgegangen ist.
Spiele immer noch gerne R-Type Final 2 auf der SX. Ist zwar übelst schwer, aber ist sehr motivierend.
Das einzige was mich stört ist, dass beim Starten des Spiels immer ein R-Type Final 3 Screenshot erscheint. 🤣
Ist zwar nur kosmetischer Natur, aber irgendwie triggert mich dass. 🙈.
R-type fand ich früher klasse 🙂
Ich weis nicht so recht. Früher gern mal ne Runde gespielt aber eine wirkliche Entwicklung hat die Reihe nicht gemacht. Mehr vom Gleichen mit anderer Sauce.
Nett. Hatte damals das Original noch am Automaten in einer Bahnhofskneipe gespielt, bin aber nie sonderlich weit gekommen. Irgendwo auf der XBox habe ich das in einer Emulation.
RType Final 2 war mir immer zu teuer und hatte dazu auch noch irgendwelche DLCs. Glaube der Flieger war mir da auch zusätzlich noch zu groß im Vergleich zum Spielfeld.
Mal sehen, wie das neue Spiel dann wird. Wenn man immer zwischen alter und neuer Grafik wechseln kann, wäre das ggf. interessant.
R-Type Dimension für die 360 beinhaltet R-Type und R-Type II inklusive der Funktion, mit Druck auf die Y Taste, auf die Original Arcade Grafik umzuschalten. Aktuell für 9,99€ im Store.
Ich kann es empfehlen, ist das bockschwere Original von Früher😃
Ich muss erstmal nachschauen, was ich da in meiner Bibliothek habe. Kann schon gut sein, dass es diese 360 Version war.
Die sollen erstmal den Vorgänger der schon dieses Jahr rauskommen sollte bzw letztes Jahr rauskommen sollte mal rausbringen und nicht schon wieder das nächste ankündigen und das dann irgendwann 2028 erst erscheint, der Vorgänger wurde jetzt mittlerweile zweimal oder dreimal verschoben und ich warte immer noch auf das Spiel, ich hoffe Ende Dezember kommt es endlich mal raus.
Damals richtig cool. Aber heutzutage zünden diese Art von Spielen nicht mehr wirklich
War nie wirklich meine Art von Spiel
Also im Trailer von dem Spiel zeigen sie am Ende alle Versionen die erscheinen switch playstation 5 und so weiter aber eine Xbox Verpackung habe ich ja nicht erkennen können.
Freue mich aber trotzdem dass immer noch shoot em ups rauskommen, die Spiele Sparte wird viel zu sehr vernachlässigt und bringt immer wieder Spaß.