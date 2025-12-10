R-Type Dimensions III: Weiterentwicklung der legendären Shoot ’Em Up-Reihe

ININ Games kündigt R-Type Dimensions III an – erscheint für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch 1 & 2 und Steam PC.

ININ Games ist stolz darauf, offiziell R-Type Dimensions III anzukündigen, einen wichtigen neuen Meilenstein in einer der bekanntesten Shoot-’em-up-Serien der Gaming-Geschichte.

Dieses neue Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Tozai und Irem, dem Lizenzinhaber und ursprünglichen Entwickler von R-Type, entwickelt und ist eines der ehrgeizigsten und bedeutendsten Vorhaben in der Geschichte von ININ. Das Spiel soll für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC (Steam) erscheinen.

Aufbauend auf dem Erbe von R-Type Dimensions und R-Type Dimensions EX wurde Dimensions III mit modernster Grafik und Sound sowie erweiterten Spielmodi komplett neu konzipiert, um die definitivste moderne Ausgabe der klassischen Ära von R-Type zu liefern.


  1. SnakeForce 85 31085 XP Bobby Car Bewunderer | 10.12.2025 - 17:25 Uhr

    Eigentlich geil, für die Nostalgie, ich hab aber irgendwie noch eine handvoll Spiele in dieser Art und nie gespielt, weiß also nicht, ob ich mir das mal holen werde.

  3. NES Hero 2720 XP Beginner Level 2 | 10.12.2025 - 17:28 Uhr

    Spiele immer noch gerne R-Type Final 2 auf der SX. Ist zwar übelst schwer, aber ist sehr motivierend.
    Das einzige was mich stört ist, dass beim Starten des Spiels immer ein R-Type Final 3 Screenshot erscheint. 🤣
    Ist zwar nur kosmetischer Natur, aber irgendwie triggert mich dass. 🙈.

  5. faktencheck 147360 XP Master-at-Arms Gold | 10.12.2025 - 18:28 Uhr

    Ich weis nicht so recht. Früher gern mal ne Runde gespielt aber eine wirkliche Entwicklung hat die Reihe nicht gemacht. Mehr vom Gleichen mit anderer Sauce.

  6. Kenty 232330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.12.2025 - 18:31 Uhr

    Nett. Hatte damals das Original noch am Automaten in einer Bahnhofskneipe gespielt, bin aber nie sonderlich weit gekommen. Irgendwo auf der XBox habe ich das in einer Emulation.

    RType Final 2 war mir immer zu teuer und hatte dazu auch noch irgendwelche DLCs. Glaube der Flieger war mir da auch zusätzlich noch zu groß im Vergleich zum Spielfeld.

    Mal sehen, wie das neue Spiel dann wird. Wenn man immer zwischen alter und neuer Grafik wechseln kann, wäre das ggf. interessant.

    • Senseo Mike 90335 XP Posting Machine Level 1 | 10.12.2025 - 18:59 Uhr
      Antwort auf Kenty

      R-Type Dimension für die 360 beinhaltet R-Type und R-Type II inklusive der Funktion, mit Druck auf die Y Taste, auf die Original Arcade Grafik umzuschalten. Aktuell für 9,99€ im Store.
      Ich kann es empfehlen, ist das bockschwere Original von Früher😃

      • Kenty 232330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.12.2025 - 19:01 Uhr
        Antwort auf Senseo Mike

        Ich muss erstmal nachschauen, was ich da in meiner Bibliothek habe. Kann schon gut sein, dass es diese 360 Version war.

    • scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:48 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Die sollen erstmal den Vorgänger der schon dieses Jahr rauskommen sollte bzw letztes Jahr rauskommen sollte mal rausbringen und nicht schon wieder das nächste ankündigen und das dann irgendwann 2028 erst erscheint, der Vorgänger wurde jetzt mittlerweile zweimal oder dreimal verschoben und ich warte immer noch auf das Spiel, ich hoffe Ende Dezember kommt es endlich mal raus.

    • scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:51 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Also im Trailer von dem Spiel zeigen sie am Ende alle Versionen die erscheinen switch playstation 5 und so weiter aber eine Xbox Verpackung habe ich ja nicht erkennen können.

  9. scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:49 Uhr

    Freue mich aber trotzdem dass immer noch shoot em ups rauskommen, die Spiele Sparte wird viel zu sehr vernachlässigt und bringt immer wieder Spaß.

