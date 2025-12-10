R-Type Dimensions III: Weiterentwicklung der legendären Shoot ’Em Up-Reihe

ININ Games ist stolz darauf, offiziell R-Type Dimensions III anzukündigen, einen wichtigen neuen Meilenstein in einer der bekanntesten Shoot-’em-up-Serien der Gaming-Geschichte.

Dieses neue Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Tozai und Irem, dem Lizenzinhaber und ursprünglichen Entwickler von R-Type, entwickelt und ist eines der ehrgeizigsten und bedeutendsten Vorhaben in der Geschichte von ININ. Das Spiel soll für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC (Steam) erscheinen.

Aufbauend auf dem Erbe von R-Type Dimensions und R-Type Dimensions EX wurde Dimensions III mit modernster Grafik und Sound sowie erweiterten Spielmodi komplett neu konzipiert, um die definitivste moderne Ausgabe der klassischen Ära von R-Type zu liefern.



