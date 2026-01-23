R‑Type Dimensions III zeigt massives Grafik‑Upgrade – Switch 2‑Version kommt vollständig auf Cartridge.

ININ Games hat ein großes Update zu R‑Type Dimensions III veröffentlicht – inklusive eines neuen Trailers, der den bislang besten Blick auf die technische und visuelle Qualität des Spiels bietet. Der Titel erscheint im Mai 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC (Steam).

Der neue Trailer zeigt deutliche Verbesserungen bei Beleuchtung und Effekten, Animationen, Detailgrad der Assets und gesamtpolish des Spiels.

Das Besondere: Spieler können jederzeit zwischen klassischer und moderner Grafik umschalten – ein Markenzeichen der Dimensions‑Reihe.

Ein Highlight für Sammler: Die Nintendo‑Switch‑2‑Version erscheint komplett auf Cartridge, ohne zusätzliche Downloads. ININ Games betont, dass dies ein bewusstes Commitment an Preservation‑Fans und physische Sammler sei.

Vorbestellungen laufen – Collector’s Edition nur bis 8. Februar

Die physischen Editionen sind ab sofort vorbestellbar:

Special Edition – 59,99 € (Switch 2: 69,99 €)

Enthält:

Vollständiges Spiel

Artbook mit Konzeptzeichnungen

Original Soundtrack

Collector’s Edition – 199,99 € (alle Plattformen)

Nur bis 8. Februar vorbestellbar. Enthält alles aus der Special Edition plus:

Exklusive Bonus‑Items

Hochwertige Sammlerfigur basierend auf dem neuen Cover‑Artwork

Nach dem 8. Februar wird die Produktionsmenge finalisiert – danach ist die CE nicht mehr erhältlich.