Rabbit of Destiny: Spiel derzeit kostenlos im Microsoft Store

Das Spiel Rabbit of Destiny ist derzeit im Microsoft Store kostenlose herunterladbar.

Das Jump’N’Run in Pixel-Optik erschien im Jahr 2018 für Xbox-Konsole und PC und lässt euch in die Rolle eines Kaninchens schlüpfen, das den Wald von einer Umweltkatastrophe bereinigen will.

Ob das Spiel in die Games with Gold oder den Xbox Game Pass aufgenommen wurde und deshalb kostenlos ist, ist derzeit nicht bekannt.

Danke an Xboxdynasty-Leser Dave für den Hinweis zu dieser Meldung.