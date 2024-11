Rage Of The Dragons NEO: NEO GEO-Klassiker jetzt erhältlich

Autor:, in / Rage Of The Dragons NEO

Das klassische Kampfspiel Rage of the Dragons NEO ist jetzt auf PC, Xbox, PlayStation und Switch erhältlich.

QUByte Interactive freut sich, in Zusammenarbeit mit Piko Interactive die Veröffentlichung des Arcade-Kampfspiels Rage of the Dragons NEO für Steam, Playstation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch bekannt zu geben.

Rage of the Dragons NEO ist eine moderne Aktualisierung des Klassikers Rage of the Dragons, der ursprünglich 2002 für NeoGeo veröffentlicht wurde.

Damals galt das Spiel als bahnbrechend und zeichnete sich durch seine Grafik und fortschrittliche technische Aspekte aus. Mit detaillierten Stages, flüssigen Animationen, beeindruckenden Moves und einem unvergesslichen Soundtrack war es ein Muss für jeden Kampfspielfan.

Rage of the Dragons NEO ist für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt und bietet dynamische Tag-Team-Kämpfe, bei denen die Spieler zwei Charaktere steuern und während des Kampfes zwischen ihnen wechseln oder sogar spezielle Team-Moves ausführen können!

Kürzlich wurde ROTD NEO auch in den offiziellen sozialen Medien von QUByte aktualisiert, einschließlich des neuesten Videos der Serie Inside the Rage of the Dragons NEO. Diese zweiteilige Serie zielt darauf ab, Details der Spielmechanik zu zeigen. Sie können sich die zweite Episode unten ansehen: