Raiden III x MIKADO MANIAX: Arcade Shoot’em Up ballert im Juni auf Xbox

Im Juni ballert sich das Arcade Shoot’em Up Raiden III x MIKADO MANIAX auf Konsole und PC.

Mit Raiden III x MIKADO MANIAX erleben Spieler demnächst elektrisierendes Gameplay, wenn sie in klassischer Shoot’em Up Manier gegen die außerirdischen Crystals in den Kampf ziehen.

NIS America wird das von MOSS entwickelte Spiel am 9. Juni 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlichen.

Wählt euren Spielmodus, tretet in der Weltrangliste gegen andere an und steuert mit Double Play sogar zwei Schiffe auf einmal.

Bei dieser verbesserten Version von Raiden III könnt ihr die originale Hintergrundmusik oder den Remix mit individuellen Stücken für jede Phase bestimmen.

Features

Neue Online-Weltranglisten und Wiederholungen!

Neue Song-Arrangements für alle Level, Bosse und Enden!

Passt euer Spielerlebnis an, indem ihr zwischen originalen und neu abgemischten BGMs wechselt, ganz zu schweigen davon, dass ihr jeden Song für jeden Level auswählen könnt!

Spielt auf eure Art mit Unterstützung für vertikale Bildschirme und anpassbaren Hintergrundbildern!