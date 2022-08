Raiden IV x Mikado remix: Arcade-Shooter erscheint Anfang 2023 für Xbox

Autor:, in / Raiden IV x Mikado remix

Der Arcade-Klassiker Raiden machte erstmals 1990 in Mikado Game Center-Spielhallen von sich reden. 2007 erblickte Raiden IV das Licht der Welt und erschien ein Jahr später für die Xbox 360. 2014 folgte Raiden V für die Xbox One.

Nun möchte Raiden IV x Mikado remix ab Anfang 2023 mit klassischem Shoot ‚em Up-Gameplay, zahlreichen Modi und Remix-Versionen des Original-Soundtracks nachhaltigen Eindruck bei Spielern hinterlassen.

In Sachen Spielmodi hat Raiden IV x Mikado remix einiges zu bieten. Der Arcade-Modus umfasst zwei Schwierigkeitsstufen und belohnt risikoreiches Vorgehen mit erhöhten Punktzahlen. Im Additional-Mode sind zwei weitere Stages verfügbar und Feinde nutzen andere Angriffsmuster.

Der OverKill-Modus bietet zwei neue Missionen und verfügt über eine eigene Mechanik, die Spieler für Schaden an Boss-Gegnern belohnt. Im Score-Attack Modus geht es in den verschiedenen Stages auf Highscore-Jagd, der Boss-Rush-Modus konzentriert sich auf die Bosskämpfe am Ende der Level.

Alle Modi können alleine oder im Zwei-Spieler-Couch-Koop gespielt werden. Zusätzlich lässt Double Play einen Spieler zwei Raumschiffe gleichzeitig steuern. Um die verschiedenen Herausforderungen des Shoot ‚em Ups meistern zu können, stehen drei Raumschiffe zur Verfügung, die mit ihren Stärken und Schwächen jeweils unterschiedliche Spielstile begünstigen.

Wie der Name des Spiels schon vermuten lässt, enthält Raiden IV x Mikado remix verschiedene Remix-Versionen der originalen Hintergrundmusik. Mit dabei bekannte Künstler wie die Go Sato Band, Heavy Metal Raiden, O.T.K. und mehr. Spieler können jederzeit zwischen Original-Soundtrack und Remix-Soundtrack wechseln.

Raiden IV x Mikado remix erscheint Anfang 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Xbox-Spieler dürfen sich über die Unterstützung von Smart Delivery freuen.