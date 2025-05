RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: ATLUS enthüllt weitere Details und Screenshots

ATLUS hat neue Infos zu RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army veröffentlicht.

ATLUS enthüllt weitere Details und Screenshots für RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

In der heutigen Enthüllung werden zusätzliche Schlüsselcharaktere von RAIDOU Remastered, Schauplätze und Einrichtungen im Spiel und mehr vorgestellt.

The Demonic Designations: Summoner Titles werden nach dem Launch am 3. Juli kostenlos veröffentlicht. Das Paket enthält von Fans gewählte Titel für Raidou (jeweils zehn aus Deutschland, Italien und Spanien), in der passenden Landessprache.

Die Titel wurden aus Einsendungen ausgewählt, die im Rahmen einer speziellen Social-Media-Aktion gesammelt wurden. Die final ausgewählten Titel werden in naher Zukunft bekannt gegeben.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S am 19. Juni 2025 veröffentlicht und kann jetzt vorbestellt werden.