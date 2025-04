RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: ATLUS West eröffnet Fanclub

ATLUS West eröffnet Fanclub für RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

ATLUS West lädt dich ein, der Beschwörergilde beizutreten, einem besonderen Club für Raidou-Fans, die es kaum abwarten können, mehr über das demnächst erscheinende Action-RPG im Zeichen des Übernatürlichen zu erfahren: RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

Wer seinen inneren Teufelsbeschwörer entdecken möchte, kann sich hier kostenlos anmelden.

Zum Start erhalten alle Mitglieder der Beschwörergilde kostenlos digitalen Zugang zum ersten Kapitel des RAIDOU-Mangas Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito.

In dieser Geschichte legt Raidou sich mit einer geheimen Organisation an, die in der Hauptstadt für Chaos sorgt. Das ist das erste Mal, dass der Manga offiziell in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Spanisch und lateinamerikanischem Spanisch übersetzt wird. Heute ist zuerst die englische Version verfügbar, alle anderen genannten Sprachen werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Die Beschwörergilde wird das ganze Jahr über der ultimative Ort für Raidou- und RPG-Fans sein, um bei spaßigen Aktivitäten mitzumachen, viele Geheimnisse des Spiels vor der allgemeinen Öffentlichkeit zu enthüllen, und bei Werbe- und Geschenkaktionen zu RAIDOU Remastered dabei zu sein.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ist ein originalgetreues Remaster des Action-RPGs Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army für PlayStation 2.

Es bietet ein optimiertes Kampfsystem, verbesserte Grafik, eine neue Sprachausgabe für die Hauptgeschichte und praktische Verbesserungen.

RAIDOU Remastered erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S. Das Spiel kann auf allen erhältlichen Plattformen vorbestellt werden. Ein Vorbestellungsdatum für Nintendo Switch 2 folgt.