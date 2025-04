RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Das sind die englischen Sprecher

Englische Synchronsprecher für RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army bestätigt.

ATLUS die englischen Synchronsprecher für das bald erscheinende übernatürliche Action-Rollenspiel RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army bekannt gegeben, darunter auch den Sprecher für den Hauptcharakter Raidou Kuzunoha. RAIDOU Remastered bietet jetzt eine vollständige Sprachausgabe, die im Original nicht verfügbar war.

Synchronsprecher

Raidou Kuzunoha XIV – Stephen Fu

Gouto-Douji – Ray Chase

Tae Asakura – Dawn M. Bennett

Kaya Daijouji – Kayli Mills

Rasputin – Chris Okawa

Munakata – Joe Zieja

Außerdem hat ATLUS zwei neue Videos veröffentlicht, die einen Einblick in die wichtigsten Verbesserungen von RAIDOU Remastered geben. Ein Video mit dem Titel “RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Quality of Life Changes” zeigt die Spielkomfort-Verbesserungen in RAIDOU Remastered (mit direkten Vergleichen zur Originalversion). Dazu zählt die Möglichkeit, überall zu speichern, einfacher Zugriff auf Ziele, verbesserte Dämonen-Grafik, optimierte Umgebungen und vieles mehr.

Das andere Video, “RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Combat”, zeigt das überarbeitete Kampfsystem von RAIDOU Remastered. Die Spieler können sich auf Echtzeitkämpfe mit dem Entziehen von MAG, Raidous Spezialangriffen, einer freien Kamerasteuerung und vielem mehr freuen.

Schaut euch “RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Quality of Life Changes” hier an:

Schaut euch “RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Summoners Guild | Combat” hier an: