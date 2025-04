RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Details zu Charakteren, Dämonen und Fortschritt

ATLUS enthüllt weitere Details für RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

ATLUS neue Details über die Charaktere, die Dämonen und das Fortschrittssystem von RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army veröffentlicht.

In dem neuen übernatürlichen Rollenspiel von ATLUS gibt es über 120 Dämonen, darunter einige, die bereits in Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon und Shin Megami Tensei V: Vengeance erschienen sind. Darüber hinaus erfahrt ihr mehr über Kenzo Satake, Sadakichi, Kiyoshi Daidouji, die Höllenknechte, den Roten Umhang und ihre Rollen im Spiel.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army ist ein originalgetreues Remaster des Action-RPGs Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army für PlayStation 2. Es bietet ein optimiertes Kampfsystem, verbesserte Grafik, eine neue Sprachausgabe für die Hauptgeschichte und praktische Verbesserungen.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S am 19. Juni 2025 veröffentlicht und ist jetzt zur Vorbestellung erhältlich (Vorbestellungsdatum für Nintendo Switch 2 kommt bald).