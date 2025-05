RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Die Entstehung im Gespräch mit Kazuyuki Yamai

Im Gespräch mit Kazuyuki Yamai: Die Entstehung von RAIDOU Remastered The Mystery of the Soulless Army

In einem besonderen Interview mit Kazuyuki Yamai, dem Game Director von RAIDOU Remastered The Mystery of the Soulless Army, erhaltet ihr faszinierende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Spiels.

Yamai spricht offen über seinen Weg in der Spieleentwicklung, seine Inspirationen und die Herausforderungen bei der Neuauflage dieses Klassikers der Shin Megami Tensei Reihe.

Das Gespräch deckt viele spannende Themen ab, die vor allem Fans der Devil Summoners und der gesamten Shin Megami Tensei Serie interessieren werden. Von den kreativen Entscheidungen bei der Umsetzung bis hin zu den Feinheiten des Gameplays und der Geschichte erfahrt ihr, wie das Remaster technisch und inhaltlich auf den neuesten Stand gebracht wurde, ohne den Charme des Originals zu verlieren.

RAIDOU Remastered wird am 19. Juni 2025 veröffentlicht. Diese Neuauflage verspricht nicht nur Nostalgie, sondern auch eine optimierte Spielerfahrung für neue und alte Fans gleichermaßen.