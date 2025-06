RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Einblicke in die Neuauflage eines Kultklassikers

Kazuyuki Yamai spricht über die Rückkehr von The Mystery of the Soulless Army und die Bedeutung der Modernisierung für neue Spielergenerationen.

In einer aktuellen Entwickler-Fragerunde äußert sich Kazuyuki Yamai, Game Director von RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, ausführlich zur Entstehung und Zielsetzung der Neuauflage.

Dabei betonte er, dass die Rückkehr dieses Titels vorwiegend dem Wunsch entspringe, die einzigartige Atmosphäre und das Gameplay des Originals einem neuen Publikum zugänglich zu machen, ohne den Kern des Spiels zu verfälschen.

Ihr erfahrt, wie das Entwicklerteam technische und inhaltliche Entscheidungen getroffen hat, um sowohl die nostalgischen Erwartungen langjähriger Fans zu erfüllen als auch die Anforderungen moderner Spielgewohnheiten zu berücksichtigen.