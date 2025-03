RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Entfesselt das Übernatürliche

Entfesselt das Übernatürliche in RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army von ATLUS.

Atlus gab bekannt, dass sein Action-RPG-Klassiker im Zeichen des Übernatürlichen RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army am 19. Juni auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S erscheint.

Physische Versionen werden erhältlich sein für PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S. Die Vorbestellungen für die digitalen und die physikalischen Versionen starten heute für alle Plattformen. Vorbesteller erhalten als Bonus außerdem eine Raidou-Brille – eine Brille aus der Taisho-Ära, die Raidou im Spiel tragen kann.

Den Ankündigungstrailer zu RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army hier ansehen:

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army™ wurde während der heutigen Nintendo Direct angekündigt. Das in Japan entwickelte und vom ATLUS-Team mit großer Sorgfalt und Konzentration entwofene Spiel ist ein originalgetreues Remaster des PlayStation 2-Action-RPGs Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army.

Das Spiel bietet ein überarbeitetes Kampfsystem, verbesserte Grafiken, eine vollständige Sprachausgabe der Hauptgeschichte und Verbesserungen der Lebensqualität, um das Spielerlebnis positiv zu beeinflussen.

In RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army™ tritt eine junge Frau mit der bizarren Bitte an das Narumi-Detektivbüro heran … sie zu töten. Aber schon bald darauf wird das Mädchen entführt. Der als Teufelsbeschwörer aktive junge Detektiv Raidou Kuzunoha XIV. nimmt den Fall in Angriff. Seine Ermittlungen führen ihn durch die ganze Stadt, darunter auch ins Dunkle Reich, einem gefährlichen Ort zwischen der realen Welt und dem Dämonenreich.

Werde zu Raidou Kuzunoha und löse gemeinsam mit deinen Dämonen die Geheimnisse auf deinem Weg. Was als Vermisstenfall beginnt, eskaliert schon bald zu einer Verschwörung, die nicht bloß die Hauptstadt, sondern die gesamte Nation erschüttert.

ATLUS hostete heute ebenfalls einen „Willkommen zurück, Raidou“-Livestream LINK mit ersten Eindrücken zum Spiel und einem Interview mit Game Director Kazuyuki Yamai (Shin Megami Tensei, Devil Summoner). Der synchronisierte Livestream enthielt weitere Details zur Story sowie den Neuerungen und Verbesserungen des Spiels.

Außerdem startet heute eine Titel-Rekrutierungskampagne, bei der von Fans erstellte Titel für Raidou als kostenloser DLC ins Spiel implementiert werden, der nach der Veröffentlichung erhältlich sein wird. Die Kampagne wird auf dem Kanal von ATLUS West auf X (ehemals Twitter), Instagram und Facebook stattfinden – auf diesen Kanälen befinden sich weitere Details.