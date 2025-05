RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Historische Kulisse in neuer Videoreihe vorgestellt

Dringt noch tiefer in die Welt von RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army mit der Videoserie „The Principles of Raidou“ ein.

Heute veröffentlicht ATLUS ein neues Video für das kommende übernatürliche Action-RPG RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army, mit dem die historische Kulisse der Taisho-Hauptstadt und die verbündeten Dämonen, denen die Spieler auf ihrer Reise begegnen, vorgestellt werden.

Schaut euch das neue Video „The Principles of Raidou – The World & Demons“ hier an.

Im neuen Video stellt der Teufelsbeschwörer Rasputin den Spielern den Detektiv Raidou Kuzunoha vor und erläutert die Geheimnisse, auf die er bei seinen Ermittlungen stößt, die Rolle von Dämonen wie Jack Frost und Muu Shuwuu und wichtige Gameplay-Funktionen wie Dämonenfusion und Dämonenkarten.

Alle Fans, die mehr über das kommende Spiel wissen wollen, können am 27. Mai 2025 auf unserem ATLUS West YouTube-Kanal ein zweites „Principles of Raidou“-Video über das Kampfsystem und am 3. Juni 2025 eine dritte Episode über die Geschichte und die Charaktere anschauen.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam und Xbox Series X|S am 19. Juni 2025 veröffentlicht und kann jetzt vorbestellt werden.