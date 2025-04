RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Verbesserungen und neue Features

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 und PC.

ATLUS hat kürzlich ein neues Video veröffentlicht, das die wichtigsten Verbesserungen vorstellt:​

Komfortfunktionen : Spieler können nun jederzeit speichern, erhalten leichteren Zugriff auf Ziele und erleben aktualisierte Dämonenmodelle sowie verbesserte Umgebungen.​

: Spieler können nun jederzeit speichern, erhalten leichteren Zugriff auf Ziele und erleben aktualisierte Dämonenmodelle sowie verbesserte Umgebungen.​ Kampfsystem: Das Echtzeit-Kampfsystem wurde überarbeitet, einschließlich des MAG Drain Systems, spezieller Angriffe von Raidou und freier Kamerasteuerung.​

Die englische Synchronisation umfasst unter anderem Stephen Fu als Raidou Kuzunoha XIV und Ray Chase als Gouto-Douji. ATLUS betont, dass die Remaster-Version dem Original treu bleibt und gleichzeitig moderne Verbesserungen bietet.​