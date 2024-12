Railroads Online: Sandbox-Eisenbahnsimulation veröffentlicht

Autor:, in / Railroads Online

Eisenbahn-Pioniere, eure Zeit ist gekommen! Publisher astragon Entertainment und Entwickler Stefan Kelnberger freuen sich, die Veröffentlichung von Railroads Online bekannt zu geben. Die Sandbox-Eisenbahnsimulation ist ab sofort als Vollversion für Steam sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

In Railroads Online erschaffen Spielerinnen und Spieler das Eisenbahnnetzwerk ihrer Träume. In einer großen und offenen Spielwelt müssen Schienen, Weichen und Stationen gebaut werden, um in authentischen Lokomotiven unterschiedliche Güter zu transportieren.

Dabei nutzt Railroads Online die fortgeschrittenen Physiksysteme der Unreal Engine 5, um eine möglichst authentische Eisenbahnsimulation zu schaffen, die Kollisionen und Kräfte dynamisch in Echtzeit rendert, um so eine größtmögliche Immersion zu erreichen.

Mit der Veröffentlichung von Railroads Online stehen zwei neue DLCs zur Verfügung. Das Pioneer DLC erhalten alle Fans kostenlos, die bereits im Steam Early-Access das Spiel gekauft haben.

Natürlich kann es ab jetzt auch separat erworben werden. Das Pioneer DLC ist für echte Eisenbahn-Pioniere und enthält die Bell’s Gap 0-6-0 Lokomotive, das platzierbare „Red Mountain“ Depot sowie einen speziellen Skin für die Montezuma Lokomotive.

Ebenfalls erscheint heute das Explorer-DLC, welches Spieler die ungezähmten Landschaften der unterschiedlichen Karten entdecken lässt. Das Explorer DLC bietet die Möglichkeit, neue Pflanzen- und Tierarten in der Umgebung zu platzieren. Ebenfalls enthalten ist ein neuer Wagen sowie eine neue Lokomotive, die leistungsstarken FE&MV 4-8-0 Mastodon.

Railroads Online ist ab sofort digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39.99 € (UVP) verfügbar.

Ebenfalls verlässt das Spiel den Steam Early Access und ist ab sofort als Vollversion zum Preis von 34.99 € (UVP) erhältlich. Das Pioneer DLC ist ab sofort für 2,99 € (UVP) und das Explorer DLC für 4,99 € (UVP) auf allen Plattformen erhältlich. Die Extended Edition enthält die Vollversion sowie beide DLCs und ist in den digitalen Stores zum Preis von 39,99 € (PC) und 44,99 € (Konsolen) verfügbar.