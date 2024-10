Railroads Online: Trailer präsentiert Dampflokomotiven

Die Sandbox-Eisenbahnsimulation Railroads Online von Publisher astragon Entertainment und Entwickler Stefan Kelnberger erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und verlässt parallel den Steam Early Access.

In einer großen und offenen Spielwelt bauen Spielerinnen und Spieler Schienen, Weichen und Stationen, um so ein Netzwerk für ihre Industrieketten aufzubauen. Für den Transport der unterschiedlichen Güter stehen mehr als 20 authentischen Lokomotiven zur Verfügung, welche aus dem goldenen Zeitalter der Dampflokomotiven in den USA stammen.

Angefangen mit den Modellen aus 1870er Jahren, in denen die Dampflokomotive rasant an Bedeutung gewann bis hin zu Modellen aus der Hochzeit der 1900er Jahre.

Unter anderem enthalten sind die berühmte Montezuma und weitere Dampflokomotiven des Herstellers Baldwin, aber auch die Leistungsstarke Class 125 sowie die ikonische „Betsy“. Viele der Dampflokomotiven in Railroads Online sind heute nicht mehr bis nur noch sehr selten erhalten. Das Entwicklerteam nutzt für die Nachbildung Fachzeitschriften, erhaltene Unterlagen und die verbliebenen Modelle in Museen um diese so originalgetreu wie nur möglich in das Spiel zu bringen.

Pünktlich zum 3. Jahrestag der Veröffentlichung von Railroads Online im Early Access auf Steam erscheint heute das Anniversary Update. Darin enthalten ist eines der meistgewünschten Features – ein In-Game-Chat für die noch bessere Kommunikation zwischen den Spielenden. Ebenfalls enthalten ist ein komplett überarbeitetes Design des User Interfaces. Außerdem bieten die neuen Kameraperspektiven und Verladeoptionen weitere Hilfe bei dem Be- und Entladen der Güter.

Features:

Offene Sandbox-Spielwelt zum Erkunden

Online-Mehrspielermodus mit bis zu 16 Spieler:innen

Aufbau einer eigenen Eisenbahn-Infrastruktur, inklusive Schienen, Weichen, Stationen und mehr

Authentische, detaillierte Lokomotiven und Equipment

Realistisches Eisenbahn-Physiksystem und Bedienung von Reglern, Ventilen, Bremsen und Geräten der Lokomotiven

Durch den Transport von Gütern Geld verdienen, um das eigene Unternehmen zu entwickeln und weitere Lokomotiven, Wagons und Equipment zu kaufen

Individualisierbare Lokomotiven und Wagen

Railroads Online erscheint im Herbst digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 € (UVP). Eine Einzelhandels-Version wird für PlayStation 5 später veröffentlicht. Als Geschenk und Dankeschön für die Unterstützung in der Early-Access-Phase erhalten alle Eisenbahn-Pioniere, die das Spiel im Steam Early Access kaufen, das Pioneer-DLC kostenlos zum Full Release. Dies gilt rückwirkend und somit für alle, die Railroads Online bereits besitzen.

Der Locomotive Showcase Trailer legt heute einen detaillierten Blick auf die Eisenbahnen: