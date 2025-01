Railway Empire 2: Bella Italia DLC ist bereit zur Abfahrt

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben mit „Bella Italia“ den neuesten DLC für ihre beliebte Eisenbahnmanagement-Simulation Railway Empire 2 vorgestellt.

Dieser entführt Spieler in die malerische Kulisse Italiens und bietet zahlreiche neue Inhalte, darunter italienische Lokomotiven, neue Szenarien und regionale Güter.

In Railway Empire 2 – Bella Italia erleben Schienen-Pioniere die atemberaubenden Landschaften Italiens, während sie die Herausforderungen eines Landes im Wiederaufbau meistern. Der Eisenbahnbau zahlt nicht nur auf die Bedürfnisse des Tourismus ein, sondern liefert auch dringend benötigte Güter für den Wiederaufbau nach den Schrecken des Krieges. Zudem winkt die Chance, sich bei „La Familia“ einen Namen zu machen.

Lokführer reisen durch die ikonischen Landschaften Italiens – von Rom und Sizilien über Mailand bis in die toskanischen Regionen. Dabei steuern sie acht neue italienische Lokomotiven, darunter die „Mastodonte dei Giovi“ und die „Signorine FS Class 640 II“.

Drei vollständig vertonte Szenarien, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielen, bieten neue Herausforderungen und vielfältige Aufgaben – auch für die erfahrensten Tycoons. Es geht auf Reise durch Italien auf einer großen, zusammenhängenden Karte oder auf detaillierten kleineren Karten, die Nord- und Süditalien abdecken.

Dabei lassen sich über 22 neue regionale Produkte wie weißer Marmor, Grappa und natürlich Pasta transportieren! All das wird untermalt von 20 neuen thematischen Musikstücken und Melodien, die die Reise ins süße Leben Italiens begleiten.

Railway Empire 2 – Bella Italia erscheint am 25. Februar 2025 für Windows-PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One zum Preis von 10,99 Euro. Auf Steam und im Kalypso Store gibt es einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 Prozent in den ersten zwei Wochen, bei GOG.com und im Epic Games Store für eine Woche. Railway Empire 2 – Bella Italia wird gemeinsam mit allen bisherigen DLCs am 25. März für Nintendo Switch erscheinen.