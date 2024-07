Railway Empire 2: Elektrifizierung im High Voltage DLC

Autor:, in / Railway Empire 2

Mit Railway Empire 2 – High Voltage bricht das Zeitalter der Elektrifizierung an.

Unter Strom und bereit zur Abfahrt! Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios kündigen den neuesten DLC Railway Empire 2 – High Voltage an, der Spieler ab dem 30. Juli 2024 in das Eisenbahnzeitalter der Elektrifizierung auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC und PlayStation 4|5 katapultiert.

In Railway Empire 2 – High Voltage nutzen Eisenbahn-Tycoons die Kraft der Elektrizität, um ihre Schienennetze zu revolutionieren und ein neues Zeitalter des Hochgeschwindigkeitspersonenverkehrs einzuläuten. Der neueste DLC bietet eine Fülle neuer Inhalte – unter anderem bringen 10 historische Elektrolokomotiven, darunter die berühmten Ce 6/8 III Krokodil und PRR GG1 Blackjack, die Eisenbahntechnologie an der Wende zum 20. Jahrhundert voran.

Spieler werden zum Meister der Schienen, wenn sie in den zwei epochenspezifischen Szenarien „High Voltage“ und „Elektrisierte Massen“ Handel treiben. Hochgeschwindigkeitszüge transportieren Passagiere und Waren effizient, um die Rentabilität und das Potenzial zu maximieren.

Railway Empire 2 – High Voltage entführt zu den Wundern der Schweizer Alpen und durch Europa auf der neuesten regionalen Karte „Schweiz“. Es werden 10 neue Güter transportiert, darunter Schweizer Spezialitäten und landestypische Produkte wie Schweizer Taschenmesser, Kräuterbonbons und Käsefondue, um Einnahmen zu generieren.

Railway Empire 2 – High Voltage erscheint am 30. Juli 2024 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC und PlayStation 4|5.