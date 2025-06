Railway Empire 2: Es wird Zeit sich der industriellen Revolution zu stellen

Autor:, in / Railway Empire 2

Kalypso Media und Gaming Minds Studios veröffentlichen den neuen DLC Railway Empire 2 – Industrial Wonders.

Eisenbahn-Magnaten steigen erneut in die Fahrerkabine ein, denn die beliebte Eisenbahn-Wirtschaftssimulation begibt sich mit dem neuen DLC auf eine Reise in das Zeitalter der Innovation – ab sofort erhältlich auf PC (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 für 10,99 Euro.

In Railway Empire 2 – Industrial Wonders stellen sich Eisenbahn-Tycoons den Herausforderungen einer historisch neuen Ära, um ihr Imperium auszubauen und sich ihren Platz in drei bedeutenden Produktionszentren in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten zu sichern.

Dank neuer Dampflokomotiven des Innovationszeitalters steigern Spieler die Produktion in sämtlichen Betrieben und ebnen den Weg für den Bau moderner Ingenieurswunder.

Das Können muss in drei vollständig vertonten Szenarien unter Beweis gestellt werden: „Das Industriewunder“ (Beginn 1869), „La Dame De Fer“ (Beginn 1880) und „Der Beton-Gigant“ (Beginn 1910) – jedes Szenario bildet einen Höhepunkt der Industriellen Revolution ab.

Features:

Schienen und Stahl : Railway Empire 2 – Industrial Wonders führt Eisenbahn-Magnaten auf eine unternehmerische Reise an drei zentrale Wirkstätten der Industrialisierung.

: führt Eisenbahn-Magnaten auf eine unternehmerische Reise an drei zentrale Wirkstätten der Industrialisierung. Schwerlasttauglich: Drei neue authentische Lokomotiven, darunter die berühmten „Big Boy“ und „Heavy Mikado“.

Drei neue authentische Lokomotiven, darunter die berühmten „Big Boy“ und „Heavy Mikado“. Volldampf voraus: Das DLC enthält drei umfangreiche, voll vertonte Szenarien: „ Das Industriewunder “ (Beginn 1869), „ La Dame De Fer “ (Beginn 1880) und „ Der Beton-Gigant “ (Beginn 1910).

Das DLC enthält drei umfangreiche, voll vertonte Szenarien: „ “ (Beginn 1869), „ “ (Beginn 1880) und „ “ (Beginn 1910). Die Zukunft gestalten: Spieler stellen sich den Herausforderungen im Ruhrgebiet, auf der Île-de-France und im Unteren Colorado-Becken auf jeweils einer neuen hochaufgelösten Karte.

Spieler stellen sich den Herausforderungen im Ruhrgebiet, auf der Île-de-France und im Unteren Colorado-Becken auf jeweils einer neuen hochaufgelösten Karte. Produktion anheizen: Mit einem komplexeren Produktionssystem zum Meister der Industrie werden – man gründet seine eigenen Produktionsstätten und wechselt die produzierten Güter ausgewählter ländlicher Betriebe, während in Fabriken eine größere Bandbreite an Roh- und Endprodukten verarbeitet werden.

Mit einem komplexeren Produktionssystem zum Meister der Industrie werden – man gründet seine eigenen Produktionsstätten und wechselt die produzierten Güter ausgewählter ländlicher Betriebe, während in Fabriken eine größere Bandbreite an Roh- und Endprodukten verarbeitet werden. Der Klang des Fortschritts: Mehr als 15 neue, thematisch passende Musikstücke spornen an, die neuen Herausforderungen zu meistern.

Es geht durch die eindrucksvollen Landschaften des Ruhrgebiets, der Île-de-France und des Colorado-Beckens auf brandneuen hochauflösenden Karten, die nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die Wunder menschlicher Bau- und Ingenieurskunst, wie den Eiffelturm und den Hoover-Staudamm, zum Leben erwecken.

Mit dabei sind drei authentische Kraftpakete unter den Lokomotiven, darunter die ikonische „Big Boy“ und die „Heavy Mikado“, die zu wirtschaftlichem Ruhm verhelfen. Untermalt wird die Reise von über 15 neuen thematischen Musikstücken, die Spieler direkt in das Industriezeitalter versetzen.

Railway Empire 2 – Industrial Wonders ist ab sofort auf PC (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 für 10,99 Euro erhältlich.

Bis zum 8. Juli gibt es einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf Steam und im Kalypso Media Store, im Epic Games Store und bei GOG gilt dieser bis zum 1. Juli. Für Nintendo Switch folgt der DLC später in diesem Sommer.