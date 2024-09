Railway Empire 2: Kurs auf Indien

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios kündigen einen neuen DLC für ihre erfolgreiche Eisenbahn-Management-Simulation Railway Empire 2 an.

Der neue DLC „India“ führt die Spieler auf den riesigen indischen Subkontinent, durch weitläufige Ebenen und pulsierende Megastädte. Dort gilt es, ein Eisenbahnnetz aufzubauen, das diese vielfältige und dynamische Landschaft unterstützt – und dabei einen ordentlichen Gewinn erzielt.

Der DLC wird am 15. Oktober für Windows-PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht und kostet 10,99 Euro. In der ersten Woche nach Release wird auf Steam ein Rabatt in Höhe von 10 Prozent gewährt.

Eisenbahn-Tycoons schlüpfen zunächst in die Rolle eines Managers der Ostindien-Kompanie auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihres Einflusses in Indien. Später springt die Handlung um einige Jahrzehnte vor, in eine Zeit, in der die britische Krone beginnt, die Infrastruktur auszubauen und das Monopol der Ostindien-Kompanie zu übernehmen.

Railway Empire 2 – India bietet eine Vielzahl an Frachtmöglichkeiten mit vier neuen authentischen indischen Lokomotiven, darunter die Fairy Queen und die BNR Class N, sowie fünf weiteren importierten und überarbeiteten Lokomotiven. Drei vollständig vertonte Szenarien und eine weitläufige neue Indien-Karte entführen Spieler in die Weiten der indischen Landschaft.

Es gibt 16 neue regionale Produkte für den Transport, darunter Hühnchen, Granit, luxuriöser Schmuck und vieles mehr! All das wird von 20 neuen thematisch passenden Musikstücken und Jingles begleitet, die das Spielerlebnis abrunden.