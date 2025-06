Railway Empire 2: Mit Volldampf in die industrielle Revolution

Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios laden Eisenbahnpioniere dazu ein, die industrielle Revolution hautnah zu erleben: Die neueste Erweiterung Industrial Wonders für Railway Empire 2 erscheint am 24. Juni auf Steam, Xbox PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5.

Gaming Minds Studios heißen Eisenbahn-Magnaten in einer Ära des Aufbruchs willkommen – einer Zeit, in der die Eisenbahn zum Motor technologischen und wirtschaftlichen Aufschwungs wurde. Railway Empire 2 – Industrial Wonders entführt Spieler an drei zentrale Wirkstätten der Industrialisierung, wo der Dampfantrieb eine neue Ära der Produktivität einläutet – mit komplexen Lieferketten und gewaltigen Bauprojekten als Symbol der Zeit.

Die Erweiterung führt nach Deutschland, Frankreich und in die Vereinigten Staaten – mit drei vollständig vertonten Szenarien: „Das Industriewunder“ (Beginn 1869), „La Dame De Fer“ (Beginn 1880) und „Der Beton-Gigant“ (Beginn 1910).

Während der Eisenbahnbau boomt und bahnbrechende Innovationen entstehen, errichten Spieler neue Industrieanlagen und verknüpfen diese durch effektive Bahnstrecken – als Grundlage für lokalen Wohlstand und technische Meisterwerke.

Dabei erkunden sie drei hochdetaillierte Karten im Ruhrtal, auf der Île-de-France und rund um den Hoover-Staudamm. Drei authentische Kraftpakete der Lokomotivgeschichte – darunter die legendäre „Big Boy“ und die „Heavy Mikado“ – stehen bereit, um schwerste Lasten durch anspruchsvolles Gelände zu befördern. Auf der Reise durch die Geschichte jeder Region werden Eisenbahnpioniere zu wirtschaftlichen Visionären – begleitet von über 15 neuen Musikstücken, die das Eisenbahnfeeling der Epoche perfekt einfangen.

Railway Empire 2 – Industrial Wonders erscheint am 24. Juni auf Steam, Xbox PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 für 10,99 Euro. In den ersten zwei Wochen ab Veröffentlichung gibt es einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf Steam und im Kalypso Store.