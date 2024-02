Railway Empire 2: Nächster Halt: Konstantinopel

Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios bieten in ihrem DLC Railway Empire 2 – Journey to the East eine neue Reiseroute durch den Balkan an.

Die neuen Regionen können ab sofort auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und auf PlayStation 4|5 erkundet werden.

Der neue DLC führt Spieler in Richtung Osten. Dort gilt es, die pulsierenden Städte des Osmanischen Reiches mitsamt Konstantinopel zu erschließen.

Auf dem Weg zur Grenze zwischen Europa und Asien wartet die spannende Geschichte und Kultur des Balkans. Auf der neuen Balkan-Regionskarte ist es Spieler möglich, an Bord einer der sechs neuen historisch originalgetreuen Lokomotiven zu reisen, darunter die Bayerische S 3/6, und mehr als 10 neue Luxusgüter zu transportieren.

Die neuen Luxuszugverbindungen bieten noch mehr Möglichkeiten, das Eisenbahn-Imperium der Träume aufzubauen. Die luxuriösen Waggons stehen für die modernsten und bequemsten Reiseunterkünfte des 19. Jahrhunderts und ebnen mit höheren Ticketpreisen den Weg zu noch mehr Reichtum.

Dank dieser neuen Art des Transports können wohlhabende Fahrgäste angelockt werden – und das wird sich definitiv lohnen!

Railway Empire 2 Journey to the East ist ab sofort auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und auf PlayStation 4|5 für 9,99 € erhältlich.