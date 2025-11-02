Railway Empire 2: Trailer zum Steel Dragons DLC führt direkt nach China

Alle einsteigen in Richtung Fernost! Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds Studios haben den neuesten DLC Railway Empire 2 – Steel Dragons im Reich der Mitte aufs Gleis gebracht.

Die Erweiterung führt Spieler ins China um die Wende des 19. Jahrhunderts, wo Ehrgeiz auf Innovation (und Pandas!) trifft – mitten im goldenen Zeitalter der Eisenbahn. Steel Dragons ist ab sofort für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation®4|5 zum Preis von 10,99 Euro erhältlich – mit einem Rabatt von 10 % in der ersten Woche im Kalypso Store, auf Steam, im Epic Games Store und bei GOG.

Eisenbahn-Magnaten schlüpfen in die Rolle des visionären Eisenbahningenieurs Zhan Tianyou, weithin bekannt als der „Vater der chinesischen Eisenbahn“, und legen das stählerne Fundament für ein modernes China in drei voll vertonten Szenarien: „Bescheidene Anfänge“ (1880), „Reise nach Westen“ (1890) und „Von Fährrädern und Feuerwerk“ (1900) – jedes mit eigenen strategischen Herausforderungen, neuen Erzählungen und dynamischen Wirtschaftssystemen.

Sie erkunden die weiten und geschichtsträchtigen Regionen des Reichs der Mitte auf der neuen „China“-Karte, die entweder als riesige Gesamtkarte oder in fünf kleineren, detailreicheren Abschnitten spielbar ist. Von üppigen Bambuswäldern bis zu majestätischen Berggipfeln – das Schienennetz führt durch atemberaubende Landschaften, Pandagebiete und geschäftige Handelszentren.

Der neue DLC bietet acht neue, authentisch nachgebildete chinesische Lokomotiven, darunter die „Shènglí 8“ und die „Rocket of China“. Spieler halten ihr Eisenbahnimperium am Laufen, indem sie 20 regionale Waren transportieren – von Seide und Schießpulver über traditionelle Medizin und Feuerwerk bis hin zu Bambus und vielem mehr.