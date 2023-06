Rainbow High: Leben für den Laufsteg: Erster Gameplay-Trailer vorgestellt

Rainbow High: Leben für den Laufsteg präsentiert sich in einem ersten Gameplay-Trailer. Dabei gehört jede Farbe und jeder Mensch in der Welt von Rainbow High zu den Regenbogen.

Das Video zeigt alle neuen, farbenfrohen Bilder des Spiels sowie einen Blick auf die neuen Minispiele, die auf die Kreativität der einzelnen Charaktere zugeschnitten sind, wie Jades Umstyling und Violets Leidenschaft für digitale Medien.

Dieses Puzzle-Adventure, das am 22. September 2023 für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC erscheint, ist eine originelle Geschichte, die an der Kunstschule Rainbow High spielt. In der Rolle eines der sechs farbenfrohen Hauptcharaktere – Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler und Violet – können Fans die vielen ikonischen Schauplätze der Schule erkunden und ihren Mitschülern helfen, ihre Aufgaben zu erledigen.