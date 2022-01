Rainbow Six Extraction: 4K 60FPS für Xbox Series X, 1080p 30FPS für Xbox One

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Für den Shooter Rainbow Six Extractions wurden 4K/60FPS auf Xbox Series X und 1080p und 30FPS für Xbox One bestätigt.

Am 20. Januar erscheint der taktische Koop-Shooter Rainbow Six Extraction für die Xbox Series X|S, Xbox One und über den Xbox Game Pass.

Zum Spiel hat Ubisoft jetzt technische Details zur Auflösung und Framerate auf den Konsolen gemacht.

Der Entwickler peilt demnach eine Auflösung von 1080p und 30 FPS auf Xbox One und PlayStation 4 an.

Auf der aktuellen Generation mit Xbox Series X und PlayStation 5 sind 4K-Auflösung und 60 FPS vorgesehen. Details zu Xbox Series S wurden nicht genannt.

Auf High-End-PCs sollen 120 FPS möglich sein.