Ein neuer Trailer zum kommenden Shooter Rainbow Six Extraction stellt den Operator Jager und sein nützliches Abwehr-Gadget vor.

Der neue Operator Showcase-Trailer zu Ubisofts kommenden Multiplayer-Shooter Rainbow Six Extraction stellt den Operator Jager sowie dessen spezielles Abwehr-Gadget vor.

Jäger nutzt ein an Wänden und auf Böden platzierbares Gerät, welches sowohl auf Feinde schießt als auch gegnerische Geschosse neutralisiert. Mit mehreren nebeneinander platzierten Geräten lässt sich eine solide Verteidigung errichten, was dem Team in gewissen Situationen einen essenziellen Vorteil beim Erreichen der verschiedenen Missionsziele bringen kann.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Google Stadia.