Rainbow Six Extraction: Operator Showcase-Video stellt Smoke vor

Das neu veröffentlichte Operator Showcase-Video zum kommenden Multiplayer-Shooter Rainbow Six Extraction stellt den REACT-Operator Smoke vor.

In Rainbow Six Extraction sehen sich die Rainbow Six-Einsatkkräfte mit einer mysteriösen außerirdischen Bedrohung konfrontiert.

Einer der spielbaren Operator ist der aus Rainbow Six Siege bekannte Verteidiger Smoke. Mit seinen ferngezündeten Z9-Gasgranaten setzt er den übernatürlichen Invasoren zu und verschafft sich gleichzeitig eine sichere Deckung, aus welcher er zum Überraschungsangriff ansetzen kann.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia und PC.