Rainbow Six Extraction: Shooter erreicht 5 Millionen Spieler, Spillover-Event angekündigt

Laut dem Finanzbericht von Ubisoft hat Rainbow Six Extraction 5 Millionen Spieler erreicht. Dazu wurde ein neues Spillover-Krisen-Event angekündigt, zu dem es bisher nur folgenden Teaser gibt:

The Spillover Crisis Event is coming! Expect the unexpected… pic.twitter.com/xxZytixQVE

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) February 17, 2022