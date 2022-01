Rainbow Six Extraction: Sprengstoffexperte Fuze stellt sich als Operator vor

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Ein neuer Trailer zu Rainbow Six Extraction stellt den Operator Fuze vor, der im Kampf gegen Aliens explosive Argumente mitbringt.

Um eine sich ausbreitende Alien-Bedrohung zu bekämpfen, schlüpft ihr in Rainbow Six Extraction in die Rolle eines Elite-Operators.

Bisher hat Ubisoft 18 der Operatoren enthüllt, die viele von euch aus anderen Spielen des Rainbow Six-Universums vielleicht schon kennen.

Einer von ihnen ist Fuze, der jetzt in einem neuen Trailer vorgestellt wird.

Die Spezialfähigkeit von Fuze sind seine Streu-Sprengsätze. Diese kann er an Wänden und Barrikaden befestigen, um sie auf der gegenüberliegenden Seite zur Explosion zu bringen.

Darüber hinaus führt er von Anfang an das 6P41 LMG mit sich. Weitere Waffen lassen sich mit laufenden Fortschritten freischalten.

Rainbow Six Extraction ist ab dem 20. Januar 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Abonnenten des Xbox Game Pass spielen den Titel ohne Zusatzkosten zum Launchtag.