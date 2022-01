Rainbow Six Extraction: Über drei Millionen Spieler nach nur einer Woche

Vor genau einer Woche veröffentlichte Ubisoft den Koop-Shooter Rainbow Six Extraction für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4|5 und PC. Das Spiel ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten.

Wie der Publisher und Entwickler jetzt mitteilte, konnte der Shooter nach nur einer Woche über 3 Millionen Spieler im Kampf gegen eine parasitäre Bedrohung anziehen.

Und in den nächsten Tagen dürften sich noch weitere Spieler anschließen. Denn heute wird der Buddy Pass für alle Spieler von Rainbow Six Extraction freigeschaltet, mit dem sie Freunde für 14 Tage ins Spiel einladen können.

Rainbow Six Extraction has surpassed three million players within its first week! A sincere thank you to our millions of players, and it's just the beginning – starting tomorrow, our Buddy Pass is live. Invite two of your friends from any platform to play with you for free! pic.twitter.com/JmFPzglHfO

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) January 26, 2022