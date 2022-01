Rainbow Six Extraction: Video vergleicht Xbox mit PlayStation Grafik

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Ein neues Video vergleicht die verschiedenen Versionen des neu erschienenen Shooters Rainbow Six Extraction.

Das letzte Woche veröffentlichten Rainbow Six Extraction lässt Shooter-Fans serienuntypisch auf Alienjagd gehen. Dabei gilt es, mit den aus Rainbow Six Siege bekannten Spezialeinheiten der außerirdischen Bedrohung Einhalt zu gebieten.

Wie für einen Ubisoft-Titel üblich wurde auch das im Xbox Game Pass enthaltenen Rainbow Six Extraction für zahlreiche Plattformen veröffentlicht. Welche Version dabei die beste Performance zu bieten hat, klärt das neue Video des auf Videospiel-Analysen spezialisierten YouTube-Kanals ElAnalistaDeBits.

Die Last-Gen-Versionen auf Xbox One und PlayStation 4 laufen mit 30 FPS, mit dynamischer Auflösung bis 900p (Xbox One) beziehungsweise 1080p (PlayStation 4). Auf der Xbox One X steigt die Auflösung auf dynamische 1800p während die PlayStation 4 Pro dynamische 1440p bieten kann. Beide Versionen sind ebenfalls auf 30 FPS beschränkt.

Sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5 bieten zwei auswählbare Modi für Rainbow Six Extraction an: Einen Qualitäts-Modus mit einer dynamischen Auflösung von 2160p bei 60 FPS sowie einen FPS-Modus, welcher die Auflösung auf 1080p setzt und Effekte reduziert, um stabile 60 FPS zu garantieren.

Besitzer einer Xbox Series S dürfen der außerirdischen Gefahr mit dynamischen 1440p und 60 FPS einheizen. Auf dem PC ist eine Auflösung von bis zu 2160p möglich.