Rainbow Six Extraction: Gameplay-Video zeigt Missions-Highlights

In einem Gameplay-Video aus Rainbow Six Extraction könnt ihr ein Team dabei beobachten, wie sie mit der Alien-Bedrohung zurechtkommen.

Ubisoft hat ein Gameplay-Video von Rainbow Six Extraction veröffentlicht. Das Team darin besteht aus NarcolepticNugget, King George und Chris Watters. Angeleitet wird der Trupp von Community Developer Richard Stanford, der es sich in der Missionskontrolle gemütlich gemacht hat.

Ob es das Team schaffen wird, die Mission ohne Verluste abzuschließen und der Bedrohung durch die Aliens zu entkommen, seht ihr in folgendem Video:

Rainbow Six Extraction erscheint voraussichtlich am 16. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.