Rainbow Six Extraction: Lion Operator-Showcase-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Im neuen Operator-Showcase-Trailer zu Rainbow Six Extraction könnt ihr euch ein genaueres Bild von Lion machen.

Ubisoft hat ein neues Operator-Showcase-Video zu Rainbow Six Extraction veröffentlicht in dem euch Lion vorgestellt wird. Mit dem Einsatz seiner EE-ONE-D-Drohne werden alle Gegner in der Nähe für euer Team sichtbar, sogar durch Wände!

Das Video dazu gibt es hier:

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia und PC.

Vorbesteller erhalten außerdem das „Orbitaler Zerfall“ Paket gratis dazu. Dieses enthält je eine Orion-Kopfbedeckung für Lion und Finka, sowie das „Vaporisiert“ Waffen-Design und einen Bruchlandungs-Talisman.