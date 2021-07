Rainbow Six Extraction: Offizieller Cross-Play Trailer, Siege-Boni und mehr

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Ubisoft hat den offiziellen Cross-Play Trailer zum kommenden Shooter Rainbow Six Extraction veröffentlicht.

Rainbow Six Extraction ist vollgepackt mit Vorteilen für alle Spieler. Der Shooter bietet Cross-Play, Cross-Save und Cross-Progression zwischen aktuellen und Next-Gen-Konsolen, Ubisoft Connect, PC und Cloud-Streaming-Diensten.

Rainbow Six Siege Spieler erhalten das Bonus Paket United Front Bundle im Wert von etwa 40 US-Dollar/Euro. Zusätzlich werden die 18 spielbaren Extraction-Operatoren in Rainbow Six Siege dauerhaft freigeschaltet.

Rainbow Six Extraction wird am 16. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.