Rainbow Six Extraction: Quitter werden mit Operator-Verlust bestraft

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

In Rainbow Six Extraction werden Spieler, die absichtlich eine Mission verlassen, mit dem Verlust ihres Operators bestraft.

Sollten Spieler in Rainbow Six Extraction die Mission oder das Match absichtlich verlassen, gilt ihr Operator automatisch als MIA, was bedeutet, dass der Charakter nicht mehr gespielt werden kann, bis die restlichen Mitspieler ihn gerettet haben. Normalerweise passiert das, wenn euer Operator während einer Mission „down geht“ oder am Ende nicht extrahiert wird.

„Was Spieler angeht, die sich entscheiden, eine Mission/ein Match abzubrechen, so wird das Match verwirkt und der Operator ist automatisch MIA“, so Rainbow Six Extraction Creative Director Patrik Méthé. „Der gesamte Spielfortschritt geht ebenfalls verloren. Spieler können auch temporäre Matchmaking-Sperren erhalten, wenn sie häufig Matches abbrechen.“

Aber keine Sorge, solltet ihr aufgrund einer technischen Störung die Verbindung zum Match verloren haben, könnt ihr einfach wieder in die Mission einsteigen ohne eine Bestrafung befürchten zu müssen:

„Wenn ein Spieler die Verbindung zu seinem Spiel verliert, kann er die laufende Mission mit seinen Freunden einfach wieder aufnehmen, ohne dass er dafür bestraft wird“, so Méthé.

Rainbow Six Extraction erscheint voraussichtlich am 16. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.