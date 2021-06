Rainbow Six Extraction: Shooter kann ab sofort vorbestellt werden

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Tom Clancy‘s Rainbow Six Extraction ist ein Taktik-Koop-Ego-Shooter für 1 bis 3 Spieler. Die Elite-Operator von Rainbow Six kämpfen vereint gegen einen neuen Feind: die tödlichen Archaeen. Bildet ein Team, um in Übergriffen in der Eindämmungszone alles zu riskieren. Gegen diese tödliche Bedrohung sind Wissen, Teamwork und Taktik eure besten Waffen. Verbündet euch, um gegen diesen unbekannten Feind alles zu riskieren.

Rainbow Six Extraction unterstützt Smart Delivery und ermöglicht somit den Zugriff auf den Xbox One- und den Xbox Series X/S-Titel. Außerdem wird Crossplay und Konsolenübergreifender Spielfortschritt auf allen Plattformen unterstützt.

Vorbesteller erhalten das Bonuspaket Orbitaler Zerfall. Spielt Rainbow Six Siege und Rainbow Six Extraction, um in Siege die 18 Operator aus Extraction sowie in beiden Spielen das Dekopaket United Front freizuschalten. Die Deluxe Edition gewährt das Spiel und Dekogegenstände, EP-Boosts für spätere Events sowie 10 % Rabatt im Laden.

Rainbow Six Extraction wird voraussichtlich am 16. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.