Rainbow Six Extraction: Shooter wird keine Konkurrenz zu Siege sein

Autor:, in / Rainbow Six Extraction

Ubisoft macht sich keine Sorgen, dass Rainbow Six Siege und Rainbow Six Extraction sich gegenseitig Konkurrenz machen.

Rainbow Six Siege ist stärker denn je, und es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Aber Ubisoft veröffentlicht auch ein neues Spiel in der Serie, Rainbow Six Extraction, das neben Siege als alternatives Live-Service-Erlebnis laufen wird und die Operator und Mechaniken von Siege in ein Sci-Fi-PvE-Koop-Spiel bringt. Die Frage ist natürlich, ob die Gefahr besteht, dass das eine mit dem anderen konkurriert oder nicht.

Laut dem Creative Director von Rainbow Six Extraction, Patrik Méthé, ist das jedoch nicht wirklich ein Problem. In einem Interview mit GameSpot sagte Méthé, dass beide Spiele auf sehr unterschiedliche Erfahrungen abzielen, so dass nicht wirklich die Gefahr besteht, dass eines von beiden das andere kannibalisiert.

„Es sind beides sehr unterschiedliche Spiele, die ihre eigenen Herausforderungen und ihr eigenes Tempo bieten, also gibt es in dieser Hinsicht keine Sorgen, ganz im Gegenteil“, sagte er. „Die Art und Weise, wie [Extraction] in seiner PvE-Natur aufgebaut ist – wir sind zuversichtlich, dass es eine Vielzahl von Spielern von beiden Seiten ansprechen wird.“

Méthé sagte auch, dass, obwohl beide Spiele mechanische Ähnlichkeiten aufweisen, selbst wenn Rainbow Six Siege-Spieler auch regelmäßig nebenbei in Extraction eintauchen, die intensivere Natur des letzteren immer noch etwas Neues und Einzigartiges bieten sollte.

„Sollten sich Siege-Spieler dazu entscheiden, [Extraction] auf seine maximale Bedrohungsstufe zu bringen, wird es eine hochoktanige Herausforderung bieten, auf Augenhöhe – und sogar über dem, was sie in Siege gewohnt sind“, sagte er. „Es wird interessant sein zu sehen, wie sie mit diesen fortgeschrittenen Herausforderungen zurechtkommen.“

Schließlich sagte Méthé, dass Ubisoft auch erwartet, dass Extraction viele Spieler anziehen wird, die neu bei Rainbow Six-Spielen sind.

„Für Neulinge im Rainbow Six-Universum bietet Extraction ein unterhaltsames taktisches Koop-Erlebnis, bei dem sie an ihre Grenzen gehen können und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bei jedem Spiel verbessern müssen, um den Erfolg der Missionen zu erleichtern“, sagte er. „Kommunikation und Teamwork werden für diese Spieler noch wichtiger sein.“

Rainbow Six Extraction wird am 16. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht.