Rainbow Six Extraction: Ubisoft verschiebt Koop-Shooter auf Januar 2022

Ubisoft hat Rainbow Six Extraction auf Januar 2022 verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel am 16. September 2021 erscheinen.

In einem Blog-Post schreiben die Entwickler:

„Unser Ziel mit Rainbow Six Extraction ist es, ein vollwertiges AAA-Erlebnis zu liefern, das die Art und Weise verändert, wie ihr kooperative Spiele spielt und darüber denkt. Mit einzigartigen Features wie „Missing In Action“ oder „The Sprawl“ wird jede Mission ein spannendes und herausforderndes Erlebnis sein, in dem ihr die Elite-Operatoren von Rainbow Six im Kampf gegen eine tödliche und sich entwickelnde außerirdische Bedrohung anführen werdet.

Wir nutzen die Gelegenheit, uns zusätzliche Zeit zu nehmen, um diese Vision im Januar 2022 so zum Leben zu erwecken, wie sie es verdient. Wir sind zuversichtlich, dass dies sicherstellen wird, dass Rainbow Six Extraction die immersive, kooperative und spannende Erfahrung ist, die wir uns vorgenommen haben zu erschaffen, und die ihr spielen wollt.“