Rainbow Six Siege 2: Nachfolger bekommt Engine-Upgrade – Gerücht

Ein Nachfolger zu Rainbow Six Siege 2 mit einem Engine-Upgrade und besserer Grafik befindet sich in Entwicklung, laut Gerücht.

Im Rahmen der Six Invitational 2025 von Rainbow Six Siege soll Ubisoft einen Nachfolger seines beliebten und erfolgreichen Taktik-Shooters ankündigen.

Der Leaker Frax sprach zunächst von „Siege X“, hinter der sich ein Upgrade der verwendeten Engine sowie ein Grafik-Update verbergen soll. Später erklärte er, dass es sich hinter „Siege X“ eigentlich Rainbow Six Siege 2 verbirgt.

Rainbow Six Siege 2 soll „irgendwann in der Zukunft“ erscheinen, wobei es nach Jahr 10, Season 1 sein soll.

Ob das aktuelle Rainbow Six Siege ersetzt wird, oder beide Spiele koexistieren, darüber ist nichts bekannt.

Was an dem Gerücht dran ist, werden Gamer beim eSports-Event Six Invitational 2025 erfahren.