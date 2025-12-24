Rainbow Six Siege: Attack on Titan stürmt Rainbow Six – Mikasa & Armored Titan jetzt im Game

Ubisoft hat für Rainbow Six Siege X ein neues Crossover‑Bundle vorgestellt, das auf der weltweit erfolgreichen Anime‑Serie Attack on Titan basiert.

Im offiziellen Trailer wird gezeigt, dass die ikonischen Mauern gefallen sind und zwei Operator neue Rollen einnehmen. Amaru tritt als Mikasa Ackerman auf, während Oryx die Kräfte des Armored Titan verkörpert. Das Bundle ist ab sofort im Spiel verfügbar und erweitert die Auswahl an kosmetischen Inhalten für Fans des Taktik‑Shooters.

Rainbow Six Siege X präsentiert sich als moderne Weiterentwicklung des bekannten First‑Person‑Shooter‑Erlebnisses und legt den Fokus auf taktische Gefechte, präzise Zerstörung und strategische Teamarbeit. Spieler führen ein Team einzigartiger Operator durch intensive Kampfszenarien, bei denen Vorbereitung, taktische Entscheidungen und improvisiertes Vorgehen über den Ausgang eines Matches entscheiden. Das Spiel ist aktuell auf Xbox, PlayStation und PC erhältlich und richtet sich an Spieler, die ein kompetitives, taktisch anspruchsvolles Shooter‑Erlebnis suchen.

Das neue Attack‑on‑Titan‑Bundle ergänzt die stetig wachsende Auswahl an Crossovers und kosmetischen Inhalten in Rainbow Six Siege X und bietet Spielern zusätzliche Möglichkeiten, ihre Operator individuell zu gestalten und bekannte Anime‑Elemente in das Gameplay zu integrieren.