Rainbow Six Siege: Attack on Titan stürmt Rainbow Six – Mikasa & Armored Titan jetzt im Game

14 Autor: , in News / Rainbow Six Siege
Übersicht
Image: Ubisoft

Neues Crossover: Rainbow Six Siege X bringt Attack on Titan Bundle mit Amaru & Oryx.

Ubisoft hat für Rainbow Six Siege X ein neues Crossover‑Bundle vorgestellt, das auf der weltweit erfolgreichen Anime‑Serie Attack on Titan basiert.

Im offiziellen Trailer wird gezeigt, dass die ikonischen Mauern gefallen sind und zwei Operator neue Rollen einnehmen. Amaru tritt als Mikasa Ackerman auf, während Oryx die Kräfte des Armored Titan verkörpert. Das Bundle ist ab sofort im Spiel verfügbar und erweitert die Auswahl an kosmetischen Inhalten für Fans des Taktik‑Shooters.

Rainbow Six Siege X präsentiert sich als moderne Weiterentwicklung des bekannten First‑Person‑Shooter‑Erlebnisses und legt den Fokus auf taktische Gefechte, präzise Zerstörung und strategische Teamarbeit. Spieler führen ein Team einzigartiger Operator durch intensive Kampfszenarien, bei denen Vorbereitung, taktische Entscheidungen und improvisiertes Vorgehen über den Ausgang eines Matches entscheiden. Das Spiel ist aktuell auf Xbox, PlayStation und PC erhältlich und richtet sich an Spieler, die ein kompetitives, taktisch anspruchsvolles Shooter‑Erlebnis suchen.

Das neue Attack‑on‑Titan‑Bundle ergänzt die stetig wachsende Auswahl an Crossovers und kosmetischen Inhalten in Rainbow Six Siege X und bietet Spielern zusätzliche Möglichkeiten, ihre Operator individuell zu gestalten und bekannte Anime‑Elemente in das Gameplay zu integrieren.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Rainbow Six Siege

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. vangeko 8655 XP Beginner Level 4 | 24.12.2025 - 17:03 Uhr

    Als ob nach dem nicht so guten Dlc für AC Shadows, jetzt auch noch was für R6S kommt…

    0

Hinterlasse eine Antwort