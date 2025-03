Rainbow Six Siege: Brava Elite Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Schaut euch hier den neuen Rainbow Six Siege: Brava Elite Trailer an.

Brava könnte das den ganzen Tag machen! Ihr brutales Elite-Set ist jetzt in Rainbow Six Siege verfügbar – rüstet euch aus und kämpft zurück. Doch vorher, schaut euch hier den Brava Elite Trailer an: