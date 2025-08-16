Rainbow Six Siege: CGI-Trailer enthüllt neue Bedrohung

Ubisoft veröffentlicht eindrucksvollen CGI-Trailer zur kommenden Season „Operation High Stakes“.

Ubisoft hat den offiziellen CGI-Trailer zu Rainbow Six Siege X: Operation High Stakes veröffentlicht und damit die Bühne für die vollständige Enthüllung am 17. August um 19:00 Uhr (MESZ) auf twitch.tv/Rainbow6.

Der Trailer inszeniert eine hoch spannende Atmosphäre, in der taktisches Kalkül und psychologische Spannung im Vordergrund stehen. Die neue Season markiert den Beginn von Year 10 Season 3 und verspricht tiefgreifende Veränderungen im Spielgefühl sowie neue narrative Impulse.