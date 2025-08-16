Rainbow Six Siege: CGI-Trailer enthüllt neue Bedrohung

Ubisoft veröffentlicht eindrucksvollen CGI-Trailer zur kommenden Season „Operation High Stakes“.
Ubisoft hat den offiziellen CGI-Trailer zu Rainbow Six Siege X: Operation High Stakes veröffentlicht und damit die Bühne für die vollständige Enthüllung am 17. August um 19:00 Uhr (MESZ) auf twitch.tv/Rainbow6.
Der Trailer inszeniert eine hoch spannende Atmosphäre, in der taktisches Kalkül und psychologische Spannung im Vordergrund stehen. Die neue Season markiert den Beginn von Year 10 Season 3 und verspricht tiefgreifende Veränderungen im Spielgefühl sowie neue narrative Impulse.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
GG Neue Season neuer Operator neues Glück… die aktuelle Season läuft eigentlich ganz entspannt bisher Gold 2 im „Solo Q“ trotz Cheater wohl gemerkt…
So ein gutes Spiel. Hab mich irgendwann leider bei den vielen Operator verloren, habe bis Jackal und Mira damals gezockt,m kurze Ueit noch wo Dekkaebi kam, danach war Schluss. Aber ein Legendärer Shooter.
die ersten 2-3 jahre war das Spiel noch echt super gewesen, mittlerweile mit den skins und den bekloppten operatorn ist es für mich tot