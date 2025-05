Rainbow Six Siege: Clash und IQ im Einsatz

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Kampf im Herzen der Gefahr – Dokkaebis Rettung führt Clash und IQ tief ins Hauptquartier der Keres-Legion in Rainbow Six Siege.

In einer neuen, spannungsgeladenen Wendung innerhalb des Rainbow Six Siege-Universums stellt sich das Duo IQ und Clash einer gefährlichen Mission, die sie direkt in das Hauptquartier der Keres-Legion führt. Ihr Ziel ist klar und kompromisslos: Sie müssen Dokkaebi retten – und dabei steht ihnen mehr als nur ihre taktische Erfahrung im Weg.

Mehr gibt es im folgenden Video zu sehen: