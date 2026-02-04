Rainbow Six Siege: Creative Director gibt Rücktritt bekannt

In einem Beitrag auf LinkedIn gibt Rainbow Six Siege Creative Director Alex Karpazis bekannt, dass er nach dem Ende des Six Invitational-Events Ende dieses Monats von seinem Amt zurücktreten wird. Karpazis bleibt weiterhin Teil des Unternehmens, in welcher Rolle ist bisher nicht bekannt.

Nachfolger als Creative Director für Rainbow Six Siege wird Joshua Mills, der seines Zeichens bereits seit über zehn Jahren für Ubisoft tätig ist.

„Siege steht kurz vor dem Start in sein elftes Jahr, nachdem es mit seinem zehnjährigen Jubiläum einen historischen Meilenstein gefeiert hat. Ich freue mich darauf, euch beim 2026 Six Invitational im Februar mitzuteilen, woran das Team gearbeitet hat, und ich möchte euch auch mitteilen, dass dieses Invitational mein letztes als Creative Director von Siege sein wird“, so Karpazis. „Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass Joshua Mills die Nachfolge als Creative Director von Siege antreten wird! Joshua und ich arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Er ist nicht nur ein guter Freund, sondern hat sich auch als starke Führungspersönlichkeit und Verfechter der Werte von Siege bewährt. Wir haben über ein Jahr lang an diesem Verantwortungswechsel gearbeitet, und ich bin zuversichtlich, dass er dieses Spiel zu noch größeren Höhen führen wird.“