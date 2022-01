Rainbow Six Siege: Creative Director widmet sich anderen Möglichkeiten

Autor:, in / Rainbow Six Siege

In einer Erklärung, die auf einem Blog von Ubisoft veröffentlicht wurde, sagte Creative Director Leroy Athanassoff, dass er das Rainbow Six Siege-Team verlässt, um „andere Möglichkeiten“ innerhalb des Unternehmens zu verfolgen.

Gleichzeitig gibt er seinen Nachfolger bekannt, der mit Art Director Alex Karpazis ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter bei Ubisoft ist. Während Athanassoff in den letzten 15 Jahren unter anderem an For Honor, Ghost Recon Future Soldier und Red Steel 2 gearbeitet hatte, war Karpazis mitverantwortlich für Far Cry 5, Watch_Dogs 1+2, Splinter Cell: Blacklist und Might & Magic: Clash of Heroes.

„Ich möchte euch gerne mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen von meiner Tätigkeit als Creative Director bei Siege zurücktrete, um andere Chancen bei Ubisoft zu ergreifen. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen – ich liebe dieses Spiel und die Community, und ich bin unfassbar stolz auf alles, was unser Team in den letzten beiden Jahren gemeinsam erreicht hat. Aber ich bin mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, und das Team steht dabei voll hinter mir. Keine Sorge, ich gehe trotzdem nicht weit weg, und ich habe das Gefühl, dass meine Reise mit diesem unglaublichen Spiel noch lange nicht vorbei ist.“ „Es ist mir außerdem eine Freude, bekannt zu geben, dass mein Freund und Kollege Alexander Karpazis meine Position als Creative Director übernimmt! In den vier Jahren, in denen ich mit ihm zusammengearbeitet habe, konnte ich mich nicht nur von seiner Kompetenz und seinem Talent, sondern auch von seiner Leidenschaft für Siege überzeugen. Ich durfte aus nächster Nähe miterleben, mit wie viel Hingabe er coole und fesselnde Features erschaffen hat, die bei den Fans sehr beliebt sind. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er dieses fantastische Spiel weiter ausbauen und den Siege-Spieler:innen noch mehr Inhalte und Innovationen anbieten wird. Aber Alex wird sich euch nachfolgend noch selbst vorstellen.“