Rainbow Six Siege: Crimson Heist-Saison mit Kalis Elite-Set

Rainbow Six Siege geht in die neue Crimson Heist-Saison mit vielen Neuerungen.

Der bekannte Taktik-Shooter Rainbow Six Siege geht ins sechste Jahr und bringt in der ersten Saison direkt viele Highlights ins Spiel. Mit dabei sind der neue Elite-Skin für Kali, überarbeitete Maps, innovative Waffen und ein neuer Operator.

Kalis Elite-Set beinhaltet die Masterframe Prototype I Uniform, einen Siegestanz, die passende Kopfbedeckung, einen Gadget-Skin für ihr Gewehr, einen neuen Waffen-Skin für die CSRX 300, P226 MK 25 und C75 AUTO sowie den Elite Kali Chibi-Charm:

Dem neuen Operator „Flores“ wurden vier explosive RCE-Ratero Drohnen als Angreifer mitgegeben. Diese lassen sich allesamt fernsteuern und können Softwalls und jegliche Verteidigergeräte zerstören. Sein restliches Loadout sieht wie folgt aus:

AR33

SR-25 (ohne Schild)

GSH-18

Betäubungsgranate

Claymore

Eine der ältesten noch aktiven Karten in Rainbow Six Siege, „Border“, bekommt ebenfalls ein Rework. Ubisoft ändert Kleinigkeiten und biete jetzt mit Bathroom ein neues sinnvolles Objective für Verteidiger. Auch den Angreifern wurde der Zugang zu bestimmten Räumen etwas leichter gemacht. In diesem Gameplay-Video könnt ihr die Veränderungen begutachten:

Zusätzlich soll es später in diesem Jahr noch ein Replay-Tool in das Spiel mit aufgenommen werden. Es soll helfen bestimmte Spielzüge zu analysieren und auszuwerten. Hier gibt es alle Details zum Year 6 Crimson Heist Update.