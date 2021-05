Rainbow Six Siege: Crossover-Gerücht mit Star Wars auf Twitter aufgekommen

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Hat der offizielle Twitter-Account von Rainbow Six Siege ein Crossover-Gerücht mit Star Wars in die Welt gesetzt?

Der Twitter Account von Rainbow Six Siege bietet reichlich Raum für Spekulation. So wurde, wie wir bereits berichtet haben, ein Tweet in die Galaxie abgesetzt, der die Gerüchteküche zum Kochen bringt:

We scoured the Earth, looking for salvation… pic.twitter.com/euM4p7lNaX — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) April 30, 2021

„Wir haben die Erde durchkämmt, auf der Suche nach Erlösung…“, heißt es in dem Tweet. Einige User scheinen zu glauben, dass hierbei ein Star Wars Crossover angedeutet wird. Immerhin ist das Datum der 4. Mai (May the fourth) Star Wars-Tag.

Was glaubt ihr? Wilde Spekulationen oder könnte es tatsächlich passieren?